Мадрид, 11 сентября, 2016, 19:33 — ИА Регнум.



Жак де Л'Анге. Алчность (фрагмент). 1642

Если вы родились до 1950 года, то можете быть почти уверены в том, что вам «посчастливилось» жить в двух различных геологических эпохах. В середине прошлого века Земля вступила в новую эпоху антропоцена — эпоху доминанты человека, утверждает ряд ученых. Одно из доказательств, что окружающая среда изменилась навсегда, находится недалеко от Бильбао (город в Стране Басков на севере Испании). Там хорошо видна семиметровая полоса отложений, накопленных за период индустриализации. Группа ученых-геологов с мировыми именами утверждают, что человечество преодолело эпоху голоцена, начало которой совпадает с окончанием последнего ледникового периода (в свою очередь начавшегося 10 тыс. лет назад). Именно в эпоху голоцена материки и океаны приняли современные очертания. Почти две трети голоцена приходится на историческое время.

Отпечатки деятельности человека навсегда останутся записанными на нашей планете в виде линий, хорошо различимых в слоях, которые будут видны через тысячи или миллионы лет в пещерах и скалах. Возможно, они станут предметом изучения для ученых будущего.

«Мы уже изменили Землю: эпоха антропоцена — это время, когда человек изменил условия жизни на планете, когда люди воздействовали на планету, на естественные процессы, происходившие на ней», — говорит Алехандро Сеаретта, единственный испанский ученый, который входил в состав группы ученых высокого уровня, поставившей перед собой задачу — определить, действительно ли мы живем уже во время иной геологической эпохи.

Эта группа ученых состояла из 35 специалистов, которые по окончании своих исследований в течение семи лет единогласно заявили, что антропоцен — это уже новая геологическая эпоха, характеризующаяся отложениями, содержащими радиоактивные отходы плутония, которые появились на планете после многочисленных испытаний атомных бомб, проведенных в середине ХХ века. Поэтому датой линейного входа в новый период антропоцена был выбран 1950 год.

«Более правильным было бы говорить о 1952 годе, когда радиоактивные изотопы распространились на поверхности всей планеты», — уточняет Сеаретта — профессор Университета Страны Басков. Сначала была идея считать годом начала антропоцена 1800-й, в связи с началом промышленной революции, но она была отвергнута конкретно этой группой из-за того, что не оставила свой след в земных слоях во всех уголках земного шара. А главное в определении геологической эпохи — именно этот след. Ключевой момент — это изменения качества земного слоя всей планеты, спровоцированного человеком: частицы пластика, химические соединения различных промышленных выбросов, доселе неведомых, отходы различных отраслей промышленности, разрушение экосистем, массовое исчезновение биологического разнообразия, окисление морей. Поэтому не все ученые согласны с точкой зрения, что антропоцен начался именно с ядерных испытаний. Они так и не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу на внеочередном международном Конгрессе геологов, проходившем в Южной Африке.

«Многие из этих изменений происходили уже очень длительное по геологическим меркам время. Некоторые из них уже необратимы. Пласты с измененным качеством земли будут лежать вечно», — сказано в заключении, сделанном группой 35. «Это неопровержимый научный факт, не имеющий ничего общего с политическими заявлениями, как в случае с концепцией изменения климата, — заявляет Сеаретта. — На самом деле смена геологической эпохи говорит о нашей человеческой несостоятельности, о нашей безответственности как общества».

«Я не могу судить, — продолжает ученый, — хорошо или плохо то, что вымерли динозавры. Но наступление антропоцена говорит о том, что человек изменил всю систему Земли». В любом случае результаты работы этой группы пока не отражены в учебниках, т. е. об антропоцене там ничего не написано. И все потому, что их заключение должно быть ратифицировано многими научными учреждениями в течение нескольких лет. Сеаретта шутит, что решения в этой области принимаются с геологическими ритмами, и запросто могут пройти миллион лет, прежде чем что-то сдвинется с места. Так, до сих пор ученые не могут договориться о том, что называют «золотым гвоздем». «Золотой гвоздь» — это термин в геологии, обозначающий точную дату смены эпох в связи с изменением химического состава почв повсеместно. Например, конец мезозойской эры ознаменовало вымирание динозавров, произошедшее 66 млн лет назад. По всей Земле в том периоде наблюдается повышение концентрации химического элемента иридия в отложениях. Какой химический элемент будет «золотым гвоздем» антропоцена — ученые никак решить не могут.

Сеаретта все же предлагает взять в расчет семиметровую полосу, которую ясно видно на пляже Тунельбока в Бильбао, где отложения накапливались в течение многих веков, и они там отчетливо видны. Интересующий нас слой — это 39 см поверхности земли лиманов Урдайбай недалеко от Бильбао, где скрываются все тайны Испании за последние 700 лет: лесные пожары Средневековья, позднее — токсичные выбросы доменных печей промышленной революции, а также заводов, производящих оружие. Количество химических элементов в почве уменьшалось в периоды нефтяного кризиса. Эта полоса — и есть доказательство того, что мы вступили в новую эпоху антропоцена.

Сеаретта считает землю разумной, потому что она имеет память. Все, что на ней происходило когда-либо, записано, как на бумаге. Ничто не упущено, ничто не забыто. Надо только суметь прочитать. Анализ земных слоев показывает, что на первых этапах промышленной революции, в период между 1800 и 1860 годом, концентрация полициклических ароматических углеводородов увеличилась в два раза по сравнению с предыдущим периодом. В 1930 году расположенные в Кантабрии доменные печи увеличили загрязнение уже в 10 раз. К 1975 году загрязнение достигло своего пика. «Полициклические ароматические углеводороды — продукт лесных пожаров и сжигания дров, но, прежде всего, широкого использования каменного угля в металлургической промышленности ХIХ века. В 1945 году США взорвали первую ядерную бомбу в Аламгордо. С тех пор человечество взорвало около 2000 ядерных бомб, оставляя след на земле, который очень легко идентифицировать.

Надо признать, что у этой теории есть скептики. Бренд антропоцена некоторыми учеными вообще не считается научно обоснованным. Например, Филип Гиббард — ученый из Кембриджского университета утверждает, что никакого антропоцена не существует. «Нет никаких значительных изменений в концентрации парниковых газов в атмосфере. Мы до сих пор живем примерно в тех же условиях, которые характерны для голоцена, — считает он — Деятельность человека не изменила существенным образом уровень воды в океане, и таяние или расширение ледников остается в пределах нормы», — говорит Гиббард на страницах французского журнала Science et Vie.

Но после изучения 39 см лиманов в биосферном заповеднике Урдайбай Сеаретта упорно настаивает: «Антропоцен существует как результат жадности и потребительского отношения к природе». С ним согласен и лауреат Нобелевской премии голландский ученый Поль Крутзен. По его мнению, мы все давно живем в новую геологическую эпоху.

Видимо, правда, как всегда — где-то посередине. А истина — одна. Оптимизм внушает уже то, что исследование проводили не британские ученые.

Использовались материалы испанской газеты El Pais.