Вашингтон, 11 сентября, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон снова обвинила руководство Российской Федерации в попытке вмешательства в предвыборную кампанию в США. Об этом она заявила в интервью CNN, которое было опубликовано сегодня, 11 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

В частности, Клинтон заявила, что Владимир Путин вернулся на пост президента России с мнением, что его главная цель — предотвратить переход российского ближнего зарубежья — в Центральной и Восточной Европе, а также в Средней Азии, под влияние США и Евросоюза.

«Он пытался помешать этому, вмешаться в демократические выборы, как он даже попытался сделать в нашей стране во время этих выборов», — заявила Клинтон.

Стоит отметить, что в ходе своей предвыборной кампании Клинтон неоднократно заявляла, что Москва активно вмешивается в американскую внутреннюю политику, но не предоставляла при этом никаких доказательств. В своем страхе перед «рукой Кремля» договорилась до того, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп чуть ли не российский шпион.

Американские СМИ все чаще сообщают, что у Клинтон явные проблемы со здоровьем. Бывшему госсекретарю и бывшей первой леди уже 68 лет.