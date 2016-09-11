Пекин, 11 сентября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT сообщает сегодня, что Китай больше не может позволить себе политику самоизоляции. Мотивирует этот свой вывод он так:

Китай

Пока страна в 1980-е годы просто предоставляла любым иностранным инвесторам возможность очень дешево производить свои товары в свободных экономических зонах Шеньчжень, Чжухай, Сямынь и Шаньтоу, вопрос политики особой актуальности не имел. Но когда вслед за ними специальными экономическими зонами стали еще 14 приморских городов, а остров Хайнань для этого даже переформатировали в отдельную самостоятельную провинцию, ситуация стала меняться.

В конце ХХ века совокупный объем внешней торговли Поднебесной достиг $620 млрд., из которых 60,5% приходилось на Азию, 18% на Европу и 16% на США. Эти цифры постоянно росли. После вступления в ВТО к 2001 году страна уже находилась на шестом месте в мире по объему экспорта, в 2009 она стала первой. За два года, с 2002 по 2004 торговый оборот Китая удвоился, достигнув $1,15 трлн. К настоящему времени он еще утроился, составив по итогам 2015 года $3,9 трлн. При этом общая структура торговых партнеров осталась почти без изменений. Разве что доля Азии уменьшилась до 52,7%, слегка, в пределах процента, ужались Европа и США, зато совокупная доля Африки и Латинской Америки увеличились до 11,1%.

Это создало вторую проблемную плоскость. Демонстрируя высочайший темпы роста своего ВВП, Китай внезапно оказался в растущей критической зависимости от иностранных рынков. Чтобы успешно противостоять западной экономической экспансии, Китаю надо продолжить расти, но единственное пока доступное направление к росту — Запад, который уже фактически исчерпан.

Страна находится в таком положении, когда больше не может позволить себе продолжать прежнюю политику спокойной самоизоляции. Она для этого уже слишком большая. По размеру ВВП Китай уже на 8,5% превзошел США и на данный момент является крупнейшей экономикой мира. Это предопределяет неизбежность его глобального столкновения с Америкой за экономическое и политическое лидерство. Об этом пишет сегодня OSTKRAFT.