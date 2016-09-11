Вашингтон, 11 сентября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон стало плохо на траурной церемонии в память жертв террористических актов 11 сентября 2001 года, которая проходит сегодня, 11 сентября, в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал «Fox News».

Dave Z Мемориал жертвам теракта 11 сентября

Сообщается, что у Клинтон резко ухудшилось состояние здоровья. Из-за этого она покинула траурную церемонию раньше, чем планировалось. Уточняется, что на пути к своему автомобилю Клинтон потеряла сознание и охране пришлось ей помочь.

На траурном мероприятии также присутствовал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Действующего президента США Барака Хуссейна Обамы на церемонии не было. Его пресс-служба сообщила, что Обама почтит память жертв терактов 11 сентября минутой молчания в Овальном кабинете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный террористический акт за всю историю этой страны. В небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три захваченных террористами пассажирских самолета. Жертвами этих терактов стали 2977 человек.

Что касается Клинтон, то в последнее время СМИ все чаще говорят, что у кандидата в президенты США от Демократической партии есть серьезные проблемы со здоровьем.