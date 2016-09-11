Париж, 11 сентября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. За прошедшую неделю правоохранительные органы Франции предотвратили два террористических акта. Об этом сегодня, 11 сентября, пишет издание Journal du Dimanche.

WikiImages Эйфелева башня

Один из терактов планировали совершить женщины, которые действовали под руководством запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Сообщается, что 4 сентября французские полицейские обнаружили на парковке возле Собора Парижской Богоматери автомобиль без номеров. В салоне автомобиля находился один пустой газовый баллон, а в багажнике лежали ещё шесть полных. Кроме того, в машине были найдены документы на арабском языке.

По данному факты были задержаны мужчина и женщина. Затем были задержаны ещё две женщины. Вскоре были задержаны ещё три молодые женщины — 19,23 и 39 лет. По данным МВД Франции все задержанные действовали под руководством боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В ходе допроса одна из задержанных заявила, что начиненную газовыми баллонами машину планировалось взорвать у Эйфелевой башни.

Напомним, во Франции до сих пор действует режим чрезвычайного положения, который был введен после чудовищных террористических атак 13 ноября 2015 года в Париже.