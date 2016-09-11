СМИ: боевики «Исламского государства» планировали взорвать Эйфелеву башню
Париж, 11 сентября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. За прошедшую неделю правоохранительные органы Франции предотвратили два террористических акта. Об этом сегодня, 11 сентября, пишет издание Journal du Dimanche.
Один из терактов планировали совершить женщины, которые действовали под руководством запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Сообщается, что 4 сентября французские полицейские обнаружили на парковке возле Собора Парижской Богоматери автомобиль без номеров. В салоне автомобиля находился один пустой газовый баллон, а в багажнике лежали ещё шесть полных. Кроме того, в машине были найдены документы на арабском языке.
По данному факты были задержаны мужчина и женщина. Затем были задержаны ещё две женщины. Вскоре были задержаны ещё три молодые женщины — 19,23 и 39 лет. По данным МВД Франции все задержанные действовали под руководством боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В ходе допроса одна из задержанных заявила, что начиненную газовыми баллонами машину планировалось взорвать у Эйфелевой башни.
Напомним, во Франции до сих пор действует режим чрезвычайного положения, который был введен после чудовищных террористических атак 13 ноября 2015 года в Париже.