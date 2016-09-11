Минск, 11 сентября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. На выборах президента США победит Дональд Трамп. Об этом сегодня, 11 сентября, на избирательном участке в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gage Skidmore Дональд Трамп

С итогами президентских выборов в США официальный Минск связывает многие надежды. Ожидается не только отмена санкций (хотя Лукашенко уверен, что они уже отменены), но и в целом улучшение отношений Минска с Вашингтоном. Попутно, отметил Лукашенко, можно решить такие частные вопросы, как восстановление дипломатических отношений на уровне послов. Последним послом США в Белоруссии была Карен Стюарт, покинувшая постсоветскую республику в 2008 году. С тех пор дипмиссию США возглавлял временный поверенный, однако в последнее время из Минска всё чаще доносятся сигналы о возможности публикации на сайте посольства США в Белоруссии заявлений не поверенного в делах, а полноценного посла.

«Мы об этом в принципе условились, — сообщил Лукашенко. — Когда — вы спросите у американской стороны. Думаю, после выборов президента США мы решим и эту проблему».

Лукашенко заявил, что вины официального Минска в отъезде послов из США и Белоруссии нет. Однако и виновника произошедшего тоже не назвал. Зато велел передать американским дипломатам, чтобы они увеличили штат дипмиссии в постсоветской республике ещё на одну единицу работника визовой службы.

Комментируя ход выборного процесса в США, Лукашенко отметил, что американское общество не готово видеть женщину на высшем государственном посту. Поэтому другому кандидату на этот пост Хилари Клинтон придётся признать победу Дональда Трампа, который получит преимущество в 5−7% голосов, уверен Лукашенко.

Хиллари Клинтон, по мнению Лукашенко, «опытный политик» и была неподалёку от Овального кабинета, возглавляла Госдеп США. Однако, считает бессменный руководитель постсоветской республики, проблема Клинтон в том, что она женщина и не сможет управлять такой военной державой, как США.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко бессменно занимает президентское кресло в Белоруссии с 1994 года. За это время в Белом Доме по два президентских срока отработали Билл Клинтон и Джордж Буш (младший), а с 2009 год президентское кресло занимает Барак Обама.