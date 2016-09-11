Минск, 11 сентября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Белтелерадиокомпания обвинила британское издание The Guardian в распространении лживой информации о позиции паралимпийской сборной Белоруссии со ссылкой на генсека Паралимпийского комитета Белоруссии, шефа белорусской сборной Николая Шумейко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 11 сентября, также высказался на тему политизации Олимпийского движения, заявив, что вынос флага России на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро является «государственной позицией» Белоруссии, а Западу негоже обижать паралимпийцев.

David Pearson Флаг паралимпийских игр

«Благородный поступок не обошелся без спекуляций», — констатировал государственный медиа-холдинг Белоруссии, оценивая новый виток скандала, инициированный британской газетой The Guardian. Формальным поводом остаётся вынос флага России членом официальной белорусской паралимпийской сборной Андреем Фомочкиным. В последних публикациях западных СМИ и обслуживающих прозападную оппозицию в Белоруссии акцент делается на «провокации», которую Фочкин осуществил вопреки настроениям в белоруской сборной и даже всего белорусского народа.

«Один из интернет-источников сообщил о том, что глава белорусской миссии на Паралимпиаде Николай Шудейко дал интервью британской «Гардиан», где якобы в беседе он осудил действия Андрея Фомочкина и заявил, что команда «расстроена и возмущена» тем, что её пытаются использовать в политических целях. Нам удалось связаться с Николаем Шудейко, а также другими членами белорусской сборной по телефону. В разговоре нашему каналу Николай Шудейко полностью опроверг эту информацию и интервью газете «Гардиан» назвал неправдой», — проинформировала Белтелерадиокомпания, опубликовав аудиозапись разъяснений самого Шудейко.

«Я официально ни с кем не встречался, никому никаких интервью не давал», — заявил Шумейко и добавил: «Поступок Фомочкина — нормальный поступок нормального гражданина, который хотел выразить свою позицию таким вот образом после решения Международного паралимпийского комитета отстранить российскую команду полностью, всю команду от участия в Паралимпийских играх. Человек нашёл такую форму выражения протеста — наверное, правильную».

Тренер белоруской сборной по лёгкой атлетике на Паралимпиаде-2016 Игорь Фортунов в свою очередь заявил Белтелерадиокомпании о солидарной позиции белорусских паралимпийцев: «Разговор был со всеми ребятами. Все мы осуждаем это неправильное решение МПК об этой коллективной отвественности, об отстранении всех абсолютно российских спортсменов-паралимпийцев. Это неправильно! Это конфронтация и ещё большая политическая акция, чем-то, что сделали мы».

«Мы выбрали такой вариант, при котором мы высказали свою позицию, поддержали российских паралимпийцев. И все ребята — вы можете спросить любого, все негодуют по поводу того, что их отстранили», — сказал Фортунов, комментируя реакцию белорусских паралимпийцев на решение МПК отстранить российских спортсменов от выступления в Рио-де-Жанейро.

В том же сюжете гостелевидение Белоруссии привело мнение ещё одного белорусского спортсмена — бронзового призёра Паралимпиады-2016 в метании копья Александра Трипутя. Спортсмен назвал «неправильным и несправедливым» отстранение российской паралимпийской сборной от выступления в Рио-де-Жанейро, выразив поддержку российских коллег.

В публикации The Guardian Шудейко приписывается осуждение поступка Фомочкина на церемонии открытия Паралимпийских игр. Согласно публикации, глава белорусской сборной заявил о том, что сборная негативно отреагировала на втягивание её в политические процессы. «Мы все расстроены и крайне возмущены такими шагами», — цитирует Шудейко британское издание.

В публикации сказано: «Фомочкин был гостем председателя белорусского НПК Олега Шепеля, который публично критиковал решение Международного паралимпийского комитета «забанить» Паралимпийский комитет России из-за доказательств государственной поддержки использования допинга».

В отличие от Белтелерадиокомпании, сайт британского издания не опубликовал аудиозапись разговора с Шудейко, хотя мультимедийные материалы на сайте газеты есть. Доказательная база The Guardian выглядит намного хуже ещё и потому, что присутствуют обвинения без каких-либо доказательств.

По версии издания, ссылающегося на Шудейко, Фомочкин объяснил свой поступок тем, что он русский по происхождению. «Я понятия не имел, что этот человек намеревался предпринять такие действия, и был потрясён, когда я увидел его идущим с флагом по стадиону. Я сказал ему убрать флаг и после того, как я повторил, он убрал флаг». «Все должностные лица, тренеры и спортсмены сожалеют об этом случае», — приводятся слова Шудейко. «Они не хотят быть вовлеченными в любое нарушение действующих норм и правил. Все они осудили такие действия. Я понимаю, что это моя вина, что не смог предотвратить инцидент как шеф миссии», — цитируют британцы шефа белорусской сборной.

Согласно публикации, Шудейко запретил им использовать какие-либо политические лозунги, плакаты или флаги за день до церемонии открытия игр, отметив: «Все они строго следовали этим инструкциям». «Мне кажется, что есть некоторые круги в нашей стране, которые пытаются использовать нашу команду в качестве инструмента для достижения каких-то политических целей», — приводит издание слова Шудейко.

Он также добавил, по версии The Guardian: «Мы все расстроены и крайне возмущены такими шагами. Намерение российского правительства поощрить этого человека очень расстраивает «.

Отметим, что публикация в британском издании — не первая попытка представить вынос флага России официальной сборной Белоруссии на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро как нечто совершённое против воли белорусских спортсменов и даже оскорбляющее белорусов. За последнюю неделю появилось с десяток публикаций в русофобских изданиях, где разные лица рассуждают в таком ключе. При этом вполне нормальным явлением являются инсинуации и попытки вовлечь в очередную русофобскую кампанию хоть кого-нибудь, кто имеет или имел отношение к паралимпийскому движению в постсоветской республике.

Относительно успешным примером в данном случае является интервью бывшего капитана белорусских паралимпийцев на лондонской Паралимпиаде-2012 и вице-чемпиона пекинских игр 2008 года Николая Безъязычного изданию tut.by. Безъязычный, комментируя выражение солидарности белорусскими паралимпийцами с российскими коллегами, сразу же заявил: «Я сторонник независимой Белоруссии и считаю, что мы — потомки литвинов. Поэтому наша позиция должна быть более независимой. У меня много друзей-паралимпийцев в сборной России, но, на мой взгляд, поддержку им можно было оказать другим способом, не ущемляя моменты независимости нашей страны».

В такой парадигме, но с менее авторитетными комментаторами и более резкими заявлениями выдержаны публикации в других изданиях, в том числе зарубежных, обслуживающих русофобствующую прозападную оппозицию в Белоруссии. Руководство республики сразу же заняло прямо противовопложную, принципиальную позицию солидарности с российскими паралимпийцами, выразив готовность понести наказание МПК. Впрочем, ряд политологов не исключили разыгрывание очередного пропагандистского спектакля, в котором Александр Лукашенко в глазах Москвы будет выглядеть как персонаж типичной голливудской постановки: «хороший парень» сдерживает «плохих парней» и поэтому заслуживает не только симпатий.

Сам Лукашенко 11 сентября весьма ясно дал понять, как с его точки зрения следует расценивать вынос делегацией Белоруссии флага России на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Ранее по данному вопросу высказалась пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, а сегодня президентская пресс-служба опубликовала слова самого Лукашенко: «Почему у наших инвалидов отобрали два российских флага еще на выходе на стадион? Инвалидов скрутили, флаги забрали. Хорошо, что мужики предусмотрели под «тельняшкой» запасной российский флаг, — сказал Лукашенко. — Это солидарность, протест против несправедливости, и тут мы с россиянами в одной лодке и будем всегда их поддерживать».

Согласно официальному сообщению, Лукашенко настаивает на необходимости четких доказательств фактов употребления допинга и выступает против коллективной ответственности. Кроме того, он поддержал идею некоторым образом «встряхнуть» Международный олимпийский комитет и в особенности Всемирное антидопинговое агентство. Он указал случай, когда допинг-пробы атлетов из одних стран оказались якобы случайно уничтожены, а пробирки с пробами спортсменов из Белоруссии и России — наоборот, подверглись тщательному изучению. «А как перепроверить истину? А никак — вот мы там решили и будьте здоровы. Говорят — суд. А судьи кто? Вот и вся демократия», — отметил Лукашенко.

«Это наша позиция — государственная, в том числе и президента Белоруссии, — цитирует Лукашенко госинформагентство БелТА. — Нельзя обижать этих людей. Они и так обижены».

Как сообщало ИА REGNUM, позицию официального Минска по факту выноса флага России на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро 8 сентября разъяснило министерство спорта и туризма Белоруссии. Тем временим в Интернете развернулась «война петиций»: одни требуют уволить главу Параолимпийского движения Белоруссии Олега Шепеля за поступок на бразильском стадионе, другие — наградить белоруса Андрея Фомочкина российским орденом Дружбы.