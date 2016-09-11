Каир, 11 сентября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. В Арабской Республике Египет арестован брат и сын бывшего президента этой страны Мухаммеда Мурси. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает портал «Аль-Яум ас-Сабиа».

Victor Арест

Сообщается, что задержанным — брату и сыну экс-президента Мурси предъявлены обвинения в жестокости и организации демонстраций против органов власти в окрестностях их деревни в провинции Шаркия.

Напомним, Мурси стал президентом Египта на волне Арабской весны, которая смела режим президента Хосни Мубарака. Мурси принадлежит к мусульманскому политическому движению «Братья-мусульмане».

Придя к власти, Мурси и его сторонники начали исламизацию Египта. Военным это крайне не понравилось, и они совершили военный переворот в 2013 году. Мурси был отстранен от власти и арестован. Мурси были предъявлены обвинения в шпионаже и передаче секретных сведений террористическим организациям. Ему дали пожизненный срок. По обвинениям в организации массовых беспорядков и гибели людей при этом, он получил второй пожизненный срок.