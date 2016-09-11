Курск, 11 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Курске с 7 по 12 сентября с.г. проходит серия мероприятий, посвященных Дню отца. В 2013 году в этом городе состоялся первый форум отцов «Ответственное отцовство: мужской взгляд», на котором был утвержден «Кодекс чести мужчины Курского края». А губернатор Александр Михайлов своим распоряжением утвердил датой празднования Дня отца в Курской области 12 сентября.

Леонелло Спада. Возвращение блудного сына (фрагмент). XVII век

«В 2016 году новый праздник будут отмечать в Курске в четвертый раз. Центральным мероприятием торжеств по традиции станет городской форум «Ответственное отцовство: мужские инициативы», который пройдет 12 сентября в 10:00 в администрации города», сообщает издания «Курск сегодня». В программе мероприятий также — концерты, спортивные мероприятия, народные гулянья.

Отметим, что с подобными инициативами выступило несколько российских регионов. Так, в 2016 году фестивали «Папа Фест» впервые прошли в Новосибирске, Калининграде. А 31 мая в Москве при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной палаты РФ была учреждена Межрегиональная организация «Союз отцов», в которую вошли представители двадцати двух регионов. Одним из учредителей «Союза отцов» является фонд поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство».

Специально для ИА REGNUM перспективы «отцовской темы» в России прокомментировал директор по связям с общественностью фонда «Отцовство» Виталий Петухов: «История фонда «Отцовство"началась в 2014 году, когда группа единомышленников провела первый в России фестиваль «Папа Фест», посвященный Международному Дню отца. Отмечу, что отцы — одна из наиболее слабо охваченных государственной семейной политикой социальных групп. В декабре 2014 г. фондом был организован первый Форум отцов и премия «Папа года». Лауреатом этой премии в 2015 году стал прапорщик ОМОН, принимавший участие в ликвидации теракта на Дубровке, глава семьи из 11 приемных детей».

В феврале 2016 года фондом «Отцовство» была организована онлайн-конференция «Ответственный родитель». Начата реализация проекта «Социальное отцовство», в рамках которого через систему тестирования отбирались ответственные мужчины. Они к становились «социальными отцами"-наставниками для детей из детских домов.

«Отмечу, что третий «Папа Фест» в Москве в 2016 г. стал самым большим и ярким из всех. Более 14 тыс. человек посетило мероприятие в течение двух дней его работы — это был настоящий аншлаг! Более 60 компаний стали партнерами фестиваля. Не занимаясь непосредственно адресной помощью частным лицам, проекты нашего фонда нацелены на изменение жизни всех их участников — отцов и детей. Проводя вместе больше времени, проводя его качественно, люди меняются к лучшему, а дети растут более умными, добрыми, справедливыми и цельными личностями. Новорожденный «Союз отцов» крепнет и развивается, активизируя отцовские организации в регионах России, двигаясь в своем развитии в сторону дееспособной общероссийской федеральной структуры, консолидирующей отцов и отстаивающей их права, напоминающей их об обязанностях и ответственности», отметил Виталий Петухов.