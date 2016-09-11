Лукашенко: американское общество не готова избрать Клинтон президентом
Минск, 11 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что граждане США пока не готовы избрать Хиллари Клинтон президентом своей страны. Об этом Лукашенко заявил журналистам сегодня, 11 сентября.
Лукашенко считает, что американское общество ещё не готов избрать своим президентом женщину, даже такую опытную, как Хиллари Клинтон. Президент Белоруссии считает, что в США ещё не скоро появится столь же опытный женщина-кандидат в президентьы, как Клинтон.
«Она была большим чиновником, занимая пост и госсекретаря. И поэтому я говорю, что не скоро будет такой кандидат в президенты, как Клинтон. Она очень подготовленный человек, но вся её беда, наверное, в том, как я думаю, что общество в США ещё не подошло к тому, чтобы избрать президентом женщину — где военная составляющая огромная. Сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом, спецслужбами, ЦРУ и т.д. — вопрос», — пояснил Лукашенко.
В связи с этим Лукашенко считает, что президентом США станет республиканец Дональд Трамп.
Кроме того, Лукашенко добавил, что и Белоруссия не готова избрать женщину президентом. «У нас очень много талантливых женщин… Если бы у нас декоративный был президент — просто встречает-провожает — мы нашли бы красавицу женщину и поддержали, избрали президентом. Я говорю «мы» — это наше общество. Точно также и в США ещё не готовы», — сказал Лукашенко.