Минск, 11 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что граждане США пока не готовы избрать Хиллари Клинтон президентом своей страны. Об этом Лукашенко заявил журналистам сегодня, 11 сентября.

Gage Skidmore Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон

Лукашенко считает, что американское общество ещё не готов избрать своим президентом женщину, даже такую опытную, как Хиллари Клинтон. Президент Белоруссии считает, что в США ещё не скоро появится столь же опытный женщина-кандидат в президентьы, как Клинтон.

«Она была большим чиновником, занимая пост и госсекретаря. И поэтому я говорю, что не скоро будет такой кандидат в президенты, как Клинтон. Она очень подготовленный человек, но вся её беда, наверное, в том, как я думаю, что общество в США ещё не подошло к тому, чтобы избрать президентом женщину — где военная составляющая огромная. Сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом, спецслужбами, ЦРУ и т.д. — вопрос», — пояснил Лукашенко.

В связи с этим Лукашенко считает, что президентом США станет республиканец Дональд Трамп.

Кроме того, Лукашенко добавил, что и Белоруссия не готова избрать женщину президентом. «У нас очень много талантливых женщин… Если бы у нас декоративный был президент — просто встречает-провожает — мы нашли бы красавицу женщину и поддержали, избрали президентом. Я говорю «мы» — это наше общество. Точно также и в США ещё не готовы», — сказал Лукашенко.