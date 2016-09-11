Минск, 11 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Белоруссии признала выборы в парламент республики состоявшимися. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК Белоруссии.

Rama Выборы

По данным ЦИК явка избирателей на выборах парламента Белоруссии на 14:00 составила 52,49%. Так как явка превысила необходимые по Конституции 50%, то выборы можно считать состоявшимися.

На официальном сайте ЦИК Белоруссии опубликована явка по областям республики: Могилевская область — 57,35%, Минская — 51,54%, Гродненская — 53,66%, Гомельская — 59,01%, Витебская — 58,17%, Брестская — 50,16%. В Минске проголосовали 41,93% избирателей, а за пределами Белоруссии — 52,16%.

Напомним, сегодня в Белоруссии проходят выборы в палату представителей (нижняя палата парламента республики). Избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени.