Санкт-Петербург, 11 сентября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В понедельник, 12 сентября, мусульмане отмечают один из важнейших праздников — Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения). Центром праздника в северной столице, по традиции, станет Санкт-Петербургская Соборная мечеть. В мечети и вокруг нее утром соберется до ста тысяч верующих. Об особенностях этого дня рассказал председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль-Хазрат Панчеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gov.spb.ru Соборная мечеть Санкт-Петербурга

Призыв к утренней молитве прозвучит в 05:30, но только в семь часов утра, когда это разрешено городским законом о тишине, будут включены уличные громкоговорители. Соборная мечеть не сможет вместить всех молящихся, и пришедшие на праздничную молитву мусульмане, как обычно, разместятся на прилегающей территории. Завершится богослужение около 08:10, и в районе 08:30 люди будут расходиться.

Праздничные молитвы пройдут не только в Соборной мечети, но и в Коломяжской мечети на ул. Репищева, 1, и в официально функционирующей молельной комнате на Московском проспекте, д. 10−12.

Как известно, праздник Курбан-байрам связан с принесением в жертву животных — не только традиционных баранов, но и крупного рогатого скота. Живущие в Петербурге мусульмане смогут сделать это за городом, в четырех специально приспособленных местах, расположенных в деревне Новосергиевка и поселке Колтуши (Всеволожский район Ленобласти), в пригородном поселке Шушары (Пушкинский район) и деревне Малое Карлино (Ломоносовский район Ленобласти). На забой жертвенных животных можно было сделать предварительный заказ.

По словам Равиль-Хазрата Панчеева, назвать точное количество животных, которые будут принесены в жертву в праздничные дни, не представляется возможным, однако, к примеру, в прошлом году на бойне в Шушарах за три дня их число достигло 20 тысяч голов. Как напомнил муфтий, в обязательном порядке часть мяса жертвенных животных передается бедным людям.

Как сообщили власти Петербурга, в связи с празднованием Курбан-байрама в период с 06:30 до 10:30 будет прекращено движение транспортных средств у Соборной мечети — по Кронверкскому проспекту, на участке от ул. Куйбышева до Каменноостровского проспекта, а также по Крестьянскому и Конному переулкам. Кроме того, с 8:00 до 10:00 станция метро «Горьковская» будет закрыта на вход пассажиров.

Добавим, что муфтий Равиль-Хазрат Панчеев обратил внимание на то, что 12 сентября 2016 года, в один день с мусульманским праздником Курбан-байрам, православные верующие отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя Петербурга и защитника Северо-Запада.

«Таким образом, в один день в Санкт-Петербурге проходят два важнейших духовных праздника, с чем мы, мусульмане, и хотим сердечно поздравить всех православных братьев и сестер», — отметил глава Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.