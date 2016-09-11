Илюмжинов: Белый дом рассматривает мое обращение
Москва, 11 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Белый дом США ответил на обращение главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова. Об этом сам Илюмжинов заявил журналистам сегодня, 11 сентября.
Напомним, накануне Илюмжинов заявил, что подал обращение в Белый дом США в связи с тем, что его не пускают в эту страну из-за санкций. Илюмжинов собирался встретится с представителями американского Минфина, внесшего Илюмжинова черный список. Тогда Илюмжинов написал письмо президенту США с просьбой о встрече.
При этом Илюмжинов подчеркнул, что обратился к Обаме, как к лауреату Нобелевской премии мира, чтобы президент США защитил его права.
Кроме того, Илюмжинов выразил готовность защищать свои права в суде, и если для этого необходимо иметь американское гражданство, то глава ФИДЕ готов попросить его у Обамы.
Сегодня Илюмжинов заявил, что получил ответ от администрации Белого дома США, в котором сказано, что его обращение рассматривается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илюмжинов попал в санкционный список США 25 ноября 2015 года. Минфин США при это пояснил, что глава ФИДЕ попал в черный список якобы из-за того, что оказывал материальную поддержку сирийскому правительству и Центробанку Сирии.