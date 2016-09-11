Москва, 11 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Белый дом США ответил на обращение главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова. Об этом сам Илюмжинов заявил журналистам сегодня, 11 сентября.

skeeze Белый дом

Напомним, накануне Илюмжинов заявил, что подал обращение в Белый дом США в связи с тем, что его не пускают в эту страну из-за санкций. Илюмжинов собирался встретится с представителями американского Минфина, внесшего Илюмжинова черный список. Тогда Илюмжинов написал письмо президенту США с просьбой о встрече.

При этом Илюмжинов подчеркнул, что обратился к Обаме, как к лауреату Нобелевской премии мира, чтобы президент США защитил его права.

Кроме того, Илюмжинов выразил готовность защищать свои права в суде, и если для этого необходимо иметь американское гражданство, то глава ФИДЕ готов попросить его у Обамы.

Сегодня Илюмжинов заявил, что получил ответ от администрации Белого дома США, в котором сказано, что его обращение рассматривается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илюмжинов попал в санкционный список США 25 ноября 2015 года. Минфин США при это пояснил, что глава ФИДЕ попал в черный список якобы из-за того, что оказывал материальную поддержку сирийскому правительству и Центробанку Сирии.