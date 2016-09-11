Калуга, 11 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В рамках реализации региональной программы в домах у жителей Калуги, Обнинска и Жуковского района Калужской области проходит замена лифтового хозяйства. Об этом сегодня, 11 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель областного Фонда капитального Нина Борисова.

Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. Замена лифтового оборудования.

По ее словам, в 2016 году в 47 многоквартирных домах жителей области будет установлено 133 новых лифта на сумму порядка 270 млн рублей. Помимо антивандальной защиты в лифтах установлены кнопки с подсветкой, азбукой Брайля, а также звуковой информатор, оповещающий о прибытии кабины на этаж, светодиодное освещение и автономный аварийный источник питания.

В Обнинске планируется заменить 66 лифтов в 27 многоквартирных домах, в Калуге — 52 в 15 многоквартирных домах, в городах Кременки и Белоусово Жуковского района — 15 лифтов в пяти домах. Все лифты были изготовлены около 40 лет назад и отслужили свой срок годности. Программа по замене лифтового оборудования будет внедрена в 2017 году в Малоярославецком, а в 2018 в Сухиничском районах.

В 2015 году за счет взносов граждан в Калужской области было установлено 122 новых лифта. В 24 многоквартирных домах обнинцев появилось 80 новых лифтов, а в 23 домах жителей Калуги — 42.

Напомним, в России из 276 тыс. лифтов нормативный срок службы отработали 96 тысяч. В 19 субъектах России износ лифтов составил более 50%. Средняя доля изношенного лифтового оборудования в жилом фонде страны — 35%.