Калуга, 11 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. 40 избирательных участков образовано в Обнинске Калужской области для проведения выборов депутатов Государственной думы РФ VII созыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 11 сентября, в управление делами администрации первого наукограда страны.

Congress of local and regional authorities Выборы

В рамках предвыборной кампании в эти дни Обнинске активно внедряется комплекс организационно-технических мероприятий. Это обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения городского хозяйства; организация круглосуточного дежурства ответственных работников для оперативного реагирования и устранения неполадок в работе систем инженерного оборудования; благоустройство и контроль за состоянием подходов и подъездов к местам голосования; проведение ремонтных работ подъездов и подходов к избирательным участкам и многое другое.

Представителями горадминистрации совместно с членами территориальной избирательной комиссии, МЧС и полицией уже были обследованы помещения участковых комиссий по вопросам их технического соответствия и пожарной безопасности. Обнаруженные недостатки устранялись. К примеру, не на всех участках имелись металлодетекторы, не хватало предметов мебели и инвентаря.

В Обнинске также определены помещения для размещения резервных избирательных участков и подготовлен резервный передвижной избирательный участок. Все участки оборудованы средствами связи и автономными источниками освещения.

По данным чиновников, будут созданы условия для удовлетворения всех заявок на голосование вне помещения в соответствии с требованиями законодательства о выборах.

В настоящее время участковыми избирательными комиссиями проходит выдача открепительных удостоверений. С 15 сентября участковые комиссии начнут уже получать бюллетени для голосования. До дня проведения голосования избирательные бюллетени будут храниться в опечатанных сейфах и находиться под круглосуточным наблюдением полиции. В день выборов в Обнинске будут дежурить специально созданные бригады для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года — в Единый день голосования выборов депутатов Государственной думы РФ, в Калужской области откроются 727 избирательных участков. Они готовы принять 804 тысячи граждан, имеющих право голоса. Выборы депутатов в федеральный парламент проводятся по смешанной системе. В Калужской области в них участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам. На территории калужского региона образованы два одномандатных избирательных округа: Калужский — №99 и Обнинский — №100.