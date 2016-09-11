Ташкент, 11 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В Узбекистане с озабоченностью восприняли произведенные КНДР 9 сентября очередные ядерные испытания, сообщает информационное агентство МИД республики «Жахон».

stephan Флаги Северной Кореи

"Узбекистан, будучи инициатором создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, выступал и выступает за строгое соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и придает большое значение вопросам снижения угрозы его применения», — говорится в сообщении.

С учетом этого, подчеркивает агентство, в Узбекистане с озабоченностью восприняли произведенные КНДР очередные ядерные испытания, которые являются грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и прямой угрозой безопасности в регионе и мире в целом.

«Узбекская сторона призывает Пхеньян прекратить провокационные действия, ведущие к эскалации напряженности, и решать имеющиеся противоречия мирными дипломатическими средствами», — подчеркивается в документе.