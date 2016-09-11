Вашингтон, 11 сентября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, в США в память о жертвах трагедии террористической атаки, произошедшей ровно пятнадцать лет назад, будет объявлена минута молчания. Траурные мероприятия в этот день будут проходить по всей стране.

Eric J. Tilford Последствия теракта 11 сентября

В Нью-Йорке, где и произошла трагедия, жертв почтут молчанием на шесть минут. В результате террористической атаки погибло около трех тысяч человек, пострадали еще шесть тысяч. Во время ликвидации пожара побили также 300 пожарных, 72 полицейских и пассажиры лайнера, врезавшегося в башни-близнецы Всемирного торгового центра.

В преддверии годовщины их память почтили в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке. Также накануне выступил президент США Барак Обама со специальным обращением. По словам американского лидера, после трагедии США нанесли сокрушительный удар по лидерам «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и отомстили по справедливости Усаме бен Ладену. А внутреннюю безопасность страны удалось укрепить благодаря усилению подготовки каждого подразделения ВВС США, заявил Обама.

Сообщается, что главные траурные мероприятия сегодня пройдут возле мемориалов «колодцев памяти». Мемориал выложен черными гранитными платами, на которых написаны имена всех жертв трагедии. Вода по колодцам, очерчивающих фундамент башен-близнецов, струится вниз. Ожидается, что сегодня на церемонию прибудет кандидат на пост главы США Хиллари Клинтон от демократов. Насчет ее соперника Дональд Трамп от Республиканкой партии пока ничего не известно. В соцсетях пользователи размещают соболезнования родным и близким жертв теракта с хештегом #neverforget.