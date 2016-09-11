Минск, 11 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Белоруссии идет следствие по факту гибели российского спортсмена Никиты Сотскова во время международных соревнований по троеборью в Минске. Об этом стало известно от менеджера Федерации конного спорта России (ФКСР) по троеборью Анастасия Савина, пишет ТАСС.

Paul Конный спорт

Как сказала менеджер ФКСР, правоохранительные органы будут давать оценку произошедшему. Следственные работу по факту гибели российского спортсмена еще ведутся. Согласно предварительным данным, во время подхода к предпоследнему препятствию лошадь упала. Всадник и лошадь перевернулись, в результате чего Сотсков скончался.

Когда тело 21-летнего Никиты Сотского будет доставлено в Россию, пока не сообщается. Об этом станет известно только после того, как российская и белорусская федерация получат эти сведения от правоохранительных органов, заявил Савина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время международного турнира по троеборью в белорусской Ратомке мастер конного спорта из России Никита Сотсков упал с лошади. Инцидент произошел в финале заезда, когда лошадь проходила предпоследний барьер. Врачи не смогли спасти спортсмена.