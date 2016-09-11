Махачкала, 11 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Захваченный боевиками в Дагестане офицер полиции Магомед Нурбагандов перед смертью совершил подвиг. Сегодня, 11 сентября, свидетельствует видео, обнаруженное в ходе спецоперации, пишет НТВ.

мвд.рф Полиция России

Перед расстрелом полицейского боевики попытались заставить Нурбагандова произнести слова, порочащие российские правоохранительные органы. Однако офицер отказался это делать и в конце произнес: «Работайте, братья». После чего его расстреляли из автомата.

Офицера полиции захвалили и казнили в Сергокалинском районе 10 июня 2016 года. Однако до обнаружения этого видео о подробностях гибели полицейского не было ничего известно. О подвиге Нурбагандова сообщилось, когда на днях дагестанские силовики провели спецоперацию, в результате которой были уничтожены шесть боевиков. Позже, осматривая вещи, правоохранители обнаружили на телефоне одного из боевиков видеозапись с последними словами офицера и его расстрелом.

После того, как видео попало в сеть, пользователи обратились с просьбой в МВД Дагестана наградить героя. Сейчас в ведомстве решается вопрос о том, чтобы представить Нурбагандова к награде посмертно. В свою очередь, родственники убитого полицейского выразили благодарность силовикам за ликвидацию боевиков.

Убийство полицейских в Дагестане — не редкость. Например, в 2013 году неизвестные расстреляли представителя правоохранительных органов перед его домом в дагестанском Хасавюрте на улице Энергетический проезд. В августе этого года боевиков во время патрулирования села Карамахи Буйнакского района республики по полицейскому патрулю открыли огонь из гранатометов и автоматов. В результате ранения получили трое полицейских и один местный житель.