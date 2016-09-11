Минск, 11 сентября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 11 сентября, прибыл на избирательный участок №509 около 11:00 с сыном Николаем и отдал свой голос за одного из кандидатов в члены Палаты представителей Национального собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vanderlindenma Голосование

До прибытия главы страны на избирательном участке в Белорусском государственном университете физкультуры расположилась охрана Службы безопасности президента. Также заранее был собран «президентский пул» работников СМИ.

Николай Лукашенко преподнёс председателю участковой комиссии букет. Его отец пытался шутить и подарил ей приглашение на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Белоруссии является основным днём голосования за кандидатов в нижнюю палату Нацсобрания. Часть прозападной оппозиции выдвинула своих кандидатов, другая — призвала к бойкоту и митингу на минской Октябрьской площади 12 сентября.

Парламентская кампания в Белоруссии проходит в целом спокойно и, как констатировали эксперты ОБСЕ, — малозаметно. Во время досрочного голосования 6−10 сентября оппозиция заявила о «каруселях» на избирательных участках, вбросе бюллетеней и других нарушениях, которые в ЦИКе опровергли. ЦИК проинформировал также о заранее заготовленных заключениях о нарушениях во время выборов — один из таких документов был забыт наблюдателем на избирательном участке: в документе были перечислены нарушения и оставалось место для даты и подписи.

Сегодня о проходящей кампании рассказали журналистам представители ЦИКа и другие чиновники. В частности, министр информации Лилия Ананич заявила о «деструктивной деятельности» некоторых зарубежных СМИ, достойных наказания. Глава ЦИКа Лидия Ермошина в свою очередь рассказала о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии серьёзных нарушений.