Элиста, 11 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Бывший глава Республики Калмыкия и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов попросил президента США Барака Обаму предоставить ему американское гражданство. Илюмжинов направил американскому лидеру соответствующее письмо, о чем экс-глава Калмыкии заявил в Баку на конгрессе FIDE.

Kat Гражданство США

По словам Илюмжинова, он попросил Барака Обаму предоставить ему американское гражданство, чтобы таким образом дело о включении экс-главы республики в санкционный список Минфина США разбирали в местном суде.

«Я хочу, чтобы мое дело рассматривалось на американской земле, по американским законам», — заявил политик.

Министерство финансов США в конце 2015 ода включило Илюмжинова в санкционный список из-за того, что, по данным Минфина, российский политик оказывал материальную помощь Сирии и действовал в интересах сирийского правительства и Центробанка Сирии. В свою очередь, бывший глава Калмыкии в мае потребовал, чтобы американское министерство финансов возместило ему $50 млрд и принесло извинения за беспричинное включение в санкционный список.

Теперь Кирсан Илюмжинов предупредил о своем намерении требовать компенсации у Минфина США. В случае, если американские чиновники не правы, то бывший глава Калмыкии будет требовать извинений и возмещения компенсации. Деньги он хочет направить на развитие шахматного спорта.