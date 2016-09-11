Киев, 11 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Сегодня ночью, 11 сентября, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России за убийство журналистов и вернувшаяся на родину после помилования, попала в Киеве в ДТП. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, в частности портал dtp.kiev.ua.

Gadini Пьянство

Сообщается, что автомобиль марки «Седан», в котором находилась Савченко, остановился позади BMW. В это время в машину парламентария на большой скорости врезалось другое транспортное средство, за рулем которого был пьяный водитель.

После проверки выяснилось, что в крови виновника аварии было 1,67 промилле алкоголя. В результате инцидента никто не пострадал.

Дело в том, что первая BMW остановилась на дороге потому, что повредила колесо. Народный депутат и сестра Надежды Савченко Вера написала на своей странице в Facebook, что за время оформления ДТП на месте происшествия из-за высоко выступающих канализационных люков на дороге еще две машины повредили диски, которым также пришлось менять колеса.

Вера Савченко отметила: «К Укравтодору будут вопросы!».

Согласно данным украинского МВД, чаще всего причиной ДТП является превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков и несоблюдение дистанции.