Минск, 11 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, в Белоруссии начались выборы депутатов Палаты представителей национального собрания (нижняя палата). В связи с этим в республике было открыто более шести тысяч избирательных участков. Об этом сообщили в ЦИК Белоруссии.

Resizia Выборы

Около семи миллионов граждан смогут принять участие в выборах. На избирательные пункты уже прибыли национальные и международные наблюдатели.

По правилам, выборы будут признаны состоявшимися, если явка избирателей одномандатного округа составит не менее 50%. Причем уже примерно 31% избирателей досрочно отдали свои голоса. Как заявил секретарь ЦИК Николай Лозовик, явка очень хорошая. Сообщается, что всего 47 человек находятся за пределами страны.

Всего в Палате представителей имеется 110 кресел, претендуют на них 484 кандидата. Как и предполагалось, наибольшая конкуренция наблюдается в Минске. Здесь за одно место будут бороться сразу 6−7 человек. Срок пребывания депутатов на посту составляет четыре года.

Сегодня в 20:00 голосование будет завершено, а ночью ЦИК озвучит предварительные результаты голосования.