Пекин, 11 сентября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, на юго-востоке Китая рухнул автомобильный мост, связывающий два берега в провинции Цзян-си. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

PublicDomainPictures Проезжающий автомобиль

В момент, когда мост начал рушиться, по нему ехали несколько машин. В результате крушения несколько автомобилей попали под завалы на земле.

Точное количество транспортных средств, находящихся под завалами, пока не сообщается.

Есть версия, что мост должны были снести, но не успели сделать это вовремя. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Следователи пытаются установить точную причину крушения моста.