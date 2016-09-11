Вашингтон, 11 сентября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Хиллари Клинтон, кандидат от демократов на пост президент США, допустила худшую ошибку в политическом сезоне, сделав жесткие заявления по поводу сторонников кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Так считает сам миллиардер, чье высказывание было опубликовано на сайте республиканца в субботу, 10 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп представляет даже женский пол

«Разве это не позор, что Хиллари Клинтон делает самую страшную ошибку этого политического сезона и вместо того, чтобы признать это нелепое нападение на американских избирателей, она пытается переиначить слова и перефразировать оскорбления, которые она использует в своей избирательной кампании?» — заявил Трамп.

По его словам, Клинтон первый раз за долгое время показала свои настоящие чувства, продемонстрировав ненависть к миллионам американцев. Миллиардер также выразил уверенность в том, что представительница Демократической партии «некомпетентна, чтобы быть президентом США».

Это заявление Дональда Трампа — продолжение скандала с резким высказываем Хиллари Клинтон по поводу сторонников кандидата Республиканской партии. Ранее она заявила, что половина тех, кто поддерживает миллиардера — это люди, заслуживающие сожаления. Клинтон назвала их «расистами, гомофобами, сексистами и исламофобами». После этого множество политиков и СМИ подвергло жесткой критике соответствующее заявление Клинтон. В результате она извинилась, сказав, что называть так половину сторонников Трампа было неправильно.