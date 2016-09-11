Сеул, 11 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, стало известно, что военные Южной Кореи разработали план упреждающего массивного удара по Северной Кореи, который должен уничтожить Пхеньян в случае, если КНДР станет готовить ядерную атаку. Об этом пишет южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники в военных кругах в Сеуле.

Dale Mastin Пепел

По словам собеседника издания, каждый район северокорейской столицы будут полностью уничтожены баллистическим и ракетами с фугасными снарядами, если будут признаки того, что КНДР собирается использовать ядерное оружие.

«Другими словами, столица Севера будет превращена в пепел и стерта с карты», — подчеркнул источник.

Еще несколько собеседников издания сообщили подробности. Так, Сеул может применить для упреждающего удара по Северной Кореи ракеты «земля-земля», дальность действия которых достигает 300, 500 и 1000 километров, сказал источник издания. По словам собеседника, в Южной Кореи существует специальное военное подразделение, целью которого является уничтожение северокорейского руководства, а также проведение других ответных ударов.

Как ранее писало ИА REGNUM, 9 сентября в 68-ю годовщину КНДР военные провели пятые по счету ядерные испытания, которые стали самыми мощными по сравнению с остальными. После этого Пхеньян заявил, что теперь его баллистические ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками. В свою очередь, такие страны как Южная Корея, США, Великобритания и Франция выступили в намерением ужесточить уже имеющиеся санкции против Северной Кореи и ввести новые. А глава южнокорейского МИД Юн Бёнсе заявил, что ядерный потенциал КНДР быстро растет, поэтому необходимо усилить давление на Пхеньян так, чтобы он понял, что у него нет другого выбора, кроме как меняться.