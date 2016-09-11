Париж, 11 сентября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Франция увеличит число военных кораблей в Черном море. Об этом в субботу, 10 сентября, заявил на пресс-конференции французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего визита в Грузию.

jaqian Французский военный корабль

Ле Дриан сообщил, что в ближайшее время в Батуми прибудет французский военный корабль. По словам министра, это означает «проникнутое доверием историческое партнерство» между Францией и Грузией. В свою очередь, грузинский министр обороны Леван Изория подчеркнул, что готовность Парижа нарастить свое присутствие в Черном море под эгидой НАТО крайне важна для безопасности региона.

Напомним, что Жан-Ив Ле Дреан прибыл в столицу Грузии с официальным визитом на три дня. В ходе встречи с грузинским коллегой стороны поговорили о сотрудничестве между странами и об активизации отношений в сфере воздушной и морской обороны. Одна из причин визита Ле Дриан — двустороннее сотрудничество государств в области противовоздушной обороны, трансформации и адаптации оборудования.

Напомним, что Грузия на протяжении уже нескольких лет высказывает желание вступить в НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в июле побывал в Тбилиси с официальным визитом, где заявил, что у Грузии есть все шансы для того, чтобы стать членом НАТО. Альянс, в свою очередь, готов в этом плане поддержать Тбилиси. Позже госсекретарь Джон Керри в ходе визита в грузинскую столицу заявил о готовности США помочь укреплению грузинской армии.