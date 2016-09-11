США: «умеренная сирийская оппозиция» должна соблюдать соглашение с РФ
Вашингтон, 11 сентября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Спецпосланник США по Сирии Майкл Ратни заявил, что так называемая умеренная сирийская оппозиция должна подтвердить, что готова выполнить соглашение, которое ранее заключили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Об этом готовится в письме к оппозиции Ратни, пишут «Известия».
Прежнее перемирие оказалось недостаточно надежным, новое должно стать более прочным, поэтому очень важна готовность соблюдать перемирие, отметил американский спецпосланник. Так, Майкл Ратни предупредил, что сотрудничество с группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам» (ранее «Джебхан ан-Нусра, деятельность которой запрещена в РФ) будет иметь серьезные последствия.
Соглашение Москвы и Вашингтона — реальный шанс спасти множество сирийских жизней. Любое нарушение перемирия будут рассматривать на основе февральского соглашения. Причем перемирие вступает в силу 12 сентября, то есть вместе с началом главного мусульманского праздника — Курбан-байрам, подчеркнул Ратни.
В свою очередь, «умеренная сирийская оппозиция» заявила, что готова поддержать борьбу с «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в РФ). Такую позицию обозначил представитель ССА по правовым вопросам Усама Абу Зейд. Однако он высказал свое недовольство относительно того, что российско-американское соглашение, которое включает в себя план по продолжению борьбы с терроризмом в Сирии, не касается «иностранных террористических группировок» из Ирака, Ирана и Ливана, таковыми Зейд назвал войска, воюющие на стороне президента Сирии Башара Асада.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители российского и американского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Джон Керри в Женеве согласовали пакет из пяти документов, которые касаются сирийского урегулирования. Первый шаг для стабилизации ситуации в Сирии — переподтверждение режима прекращения боевых действий. Россия и США обязуются сделать все, чтобы стороны сирийского конфликта, на которые РФ и США могут повлиять, переподтвердили свою приверженность режиму прекращения боевых действий сначала на 48 часов, с продлением еще на 48 часов и с тем, чтобы выйти на постоянное соблюдение этого режима.