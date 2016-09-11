Вашингтон, 11 сентября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Спецпосланник США по Сирии Майкл Ратни заявил, что так называемая умеренная сирийская оппозиция должна подтвердить, что готова выполнить соглашение, которое ранее заключили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Об этом готовится в письме к оппозиции Ратни, пишут «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сирийская оппозиция

Прежнее перемирие оказалось недостаточно надежным, новое должно стать более прочным, поэтому очень важна готовность соблюдать перемирие, отметил американский спецпосланник. Так, Майкл Ратни предупредил, что сотрудничество с группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам» (ранее «Джебхан ан-Нусра, деятельность которой запрещена в РФ) будет иметь серьезные последствия.

Соглашение Москвы и Вашингтона — реальный шанс спасти множество сирийских жизней. Любое нарушение перемирия будут рассматривать на основе февральского соглашения. Причем перемирие вступает в силу 12 сентября, то есть вместе с началом главного мусульманского праздника — Курбан-байрам, подчеркнул Ратни.

В свою очередь, «умеренная сирийская оппозиция» заявила, что готова поддержать борьбу с «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в РФ). Такую позицию обозначил представитель ССА по правовым вопросам Усама Абу Зейд. Однако он высказал свое недовольство относительно того, что российско-американское соглашение, которое включает в себя план по продолжению борьбы с терроризмом в Сирии, не касается «иностранных террористических группировок» из Ирака, Ирана и Ливана, таковыми Зейд назвал войска, воюющие на стороне президента Сирии Башара Асада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители российского и американского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и Джон Керри в Женеве согласовали пакет из пяти документов, которые касаются сирийского урегулирования. Первый шаг для стабилизации ситуации в Сирии — переподтверждение режима прекращения боевых действий. Россия и США обязуются сделать все, чтобы стороны сирийского конфликта, на которые РФ и США могут повлиять, переподтвердили свою приверженность режиму прекращения боевых действий сначала на 48 часов, с продлением еще на 48 часов и с тем, чтобы выйти на постоянное соблюдение этого режима.