Вашингтон, 11 сентября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп подловил демократов на нечестном ведении предвыборной гонки, припомнив заявление Обамы 14-летней давности. Об этом он написал сегодня, 11 сентября, в своем микроблоге в Twitter.

Jamelle Bouie Дональд Трамп

В своем аккаунте миллиардер опубликовал сообщение президента США Барака Обама от 2002 года, в котором политик подвергает критике республиканского кандидата на прошлых выборах Митта Ромни. В твите было написано: «Ретвит, если согласны, что нам нужен президент, который борется за каждого американца, а не тот, который вычеркивает почти половину страны».

Тогда Ромни заявил, что 47% избирателей Обамы поддерживают его, потому что многие из них бюджетники и сильно зависят от государства. Трамп ретвитнул этот пост Обамы, после чего в следующем сообщении написал о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон провела в настоящее время 47% американцев. Трамп назвал это «ужасным событием».

Эти сообщения в соцсетях стали продолжением скандала вокруг заочных дискуссий Клинтон и Трампа. Хиллари Клинтон жестко заявила в пятницу, что половина сторонников республиканского кандидата — это лишь люди, достойные сожаления, которыми движут «расисткие, сексисткие, гомофобные, ксенофобные, исламофобные настроения». При этом кандидат от демократов добавила, что «эти люди неисправимы, однако, к счастью, они — это не вся Америка».

Позже, как писало ИА REGNUM, Клинтон все же извинилась за свои слова. По словам представительницы Демократической партии, это не было хорошей идеей. Она отметила, что сожалеет о том, что сказала «половина», так как это было неверно.