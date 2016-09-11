Сеул, 11 сентября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Южная Корея обеспокоена наращиванием ядерной мощи Северной Кореи. Так, глава южнокорейского МИД Юн Бёнсе в очередной раз заявил в интервью Reuters, что ядерный потенциал КНДР быстро растет, поэтому необходимо усилить давление на Пхеньян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

По словам Бёнсе, ядерные возможности Северной Кореи растут, причем все более стремительно. Интервал проведения испытаний значительным образом сократился, а последнее, пятое, испытание стало крупнейшим по масштабу.

Оно продемонстрировано, что Ким Чен ЫН не планирует менять намеченный политический курс, поэтому, отметил министр, необходимо ужесточить санкции против КНДР и оказать еще более сильное воздействие на страну, показав, что у Северной Кореи только один выход из сложившейся ситуации — меняться.

Напомним, что 9 сентября, то есть в 68-ю годовщину создания Северной Кореи власти страны провели пятое по счету ядерное испытание. Согласно оценке министерства обороны КНДР мощность испытания составила 10 килотонн. Позже официальные власти страны подтвердили успешное завершение мероприятия. Местное телевидение заявило, что теперь Пхеньян может оснастить ядерными боеголовками баллистические ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день японский премьер-министр Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Паком Кын Хе. Они оба сошлись во мнении о том, что пятые северокорейские ядерные испытания показывают, что сейчас Северная Корея представляет «новый уровень угрозы». В связи с этим Абэ и Кын Хе поддержали идею введения новых санкций против КНДР.

Потом еще США, Великобритания и Франции призвали мировое сообщество ввести новые санкции против Северной Кореи. По мнению представителей этих стран, Северная Корея «бросает вызов» резолюциям ООН — как проведением ядерного испытания, так и ракетными обстрелами акватории соседних государств во время саммита G-20 в Китае. Позже Совет безопасности ООН «резко осудил» ядерное испытание КНДР и сообщил, что приступает к новой резолюции по Северной Кореи.