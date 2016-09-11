Пекин, 11 сентября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. При обрушении моста в провинции Цзяньси в восточном Китае в реку упал микроавтобус и электромотоцикл, авария произошла вечером воскресенья, 11 сентября. В результате трагедии погибли по меньшей мере трое человек, сообщает портал China.org.

Kevin Gessner Траурные свечи

Обрушение мостовых конструкций произошло около 20:30, когда на мосту находились мотоцикл и микроавтобус. Двух находившихся на мотоцикле человек удалось спасти местным спасателям, они были доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Трех человек, заблокированных в салоне микроавтобуса, спасти не удалось. Они считаются погибшими.

На месте трагедии работают спасатели и следователи.