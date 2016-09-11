Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате пожара в жилом доме было эвакуировано 40 человек. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

Франсиско Гойя. Пожар, огонь в ночи (фрагмент). 1793

Загорелась кровля четырехэтажного жилого дома по адресу улица Юпитера, дом 1. Инцидент произошел сегодня утром. Около 5 утра в МЧС поступило сообщение о возгорании. В 5:07 пожару присвоили второй ранг из шести возможных. Спустя полчаса пожару присвоили третий уровня сложности.

Горит кровля здания вместе с мансардой на площади 150 квадратных километров. Существует угроза распространения возгорания по всей площади дома. В общей сложности спасателям удалось эвакуировать 40 человек.

На ликвидацию возгорания брошено 18 единиц техники и 50 человек. В настоящее время на место ЧС могут прибыть новые группы пожарных и спасателей.

Напомним, что в начале июля в Ростове-на-Дону произошел другой крупный пожар. Тогда загорелся склад с подсолнечным маслом. Пламя охватило территорию в 1200 квадратных метров. Для ликвидации возгорания было задействовано около 70 сотрудников МЧС. На тушение пожара ушло около четырех часов. После чего специалисты еще около двух часов измеряли уровень содержания гари в вздухе.