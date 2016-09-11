Джуно , США, 11 сентября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет разбился на Аляске в районе Анкоридж Хиллсайд. Рухнул на одной из улиц, летательный аппарат загорелся в субботу, 10 сентября. Единственному находившемуся на борту самолета пилоту выжить не удалось, кроме того при крушении погибла собака, сообщает Alaska Dispatch News со ссылкой на заявления местных властей.

Rennett Stowe Самолёт

Сообщение о крушении летательного аппарата поступило на телефон экстренных служб около 16:30. По словам представителя пожарной бригады Эрих Шейнемана, пожарные бригады прибыли к месту падения в течение нескольких минут и быстро потушили пламя.

Очевидцы представили полицейскими фото‑ и видеосвидетельства падения самолета, на которых видно, как аппарат летит низко над землей, а затем неожиданно переворачивается и начинает гореть.

Пока неясно, что могло стать причиной аварии. По словам следователя Клинта Джонсона, разбившийся летательный аппарат был самодельным, «похож на Super Cub».

Топливо загорелось почти мгновенно, огнем были уничтожены почти вся обшивка самолета и частично алюминиевая рама.

Личность пилота пока не установлена.

Местные власти продолжают расследовать аварию. Район происшествия оцеплен полицией.