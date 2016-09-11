Вашингтон, 11 сентября, 2016, 06:46 — ИА Регнум. Грета Фридман, получившая известность как «медсестра», поцелованная матросом Джорджем Мендосой, ушла из жизни в возрасте 92 лет. Поцелуй запечатленный фотографом Альфредом Эйзенштадтом, более известный как «Поцелуй на Таймс-сквер», стал американским символом окончания Второй мировой войны. О смерти матери в субботу, 10 сентября, сообщил ее сын Джошуа Фридман, передает телеканал CBS News.

Альфред Эйзенштадт Поцелуй на Таймс-сквер

По словам сына, Грета Фридман испытывала серьезные проблемы со здоровьем на протяжении последних двух лет жизни. Женщину похоронят на Арлингтонском кладбище рядом с ее мужем, Мишей Эллиотом Фридманом.

Одна из самых известных фотокартин XX века, как утверждается, не была постановочной. «Я не видела, как он приближается», — рассказывала Фридман корреспонденту CBS News в 2012 году.

По словам ее партнера по фотографии Джорджа Мендосы, его привлекла медсестра в белом. На самом деле Фридман была ассистентом стоматолога. «Это был такой момент, когда вы возвращаетесь с Тихого океана и наконец, война заканчивается», — пояснил свой порыв мужчина, добавив, что не целовал ее слишком долго. Матрос был возбужден окончанием войны и алкоголем, и поэтому, завидев медсестру, он «схватил и поцеловал ее».

В течение всего десяти секунд, пока длился поцелуй двух совершенно незнакомых людей, Эйзенштадт успел сделать целых четыре фотографии с различных ракурсов.