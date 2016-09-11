Ушла из жизни героиня знаменитого «Поцелуя на Таймс-сквер»
Вашингтон, 11 сентября, 2016, 06:46 — ИА Регнум. Грета Фридман, получившая известность как «медсестра», поцелованная матросом Джорджем Мендосой, ушла из жизни в возрасте 92 лет. Поцелуй запечатленный фотографом Альфредом Эйзенштадтом, более известный как «Поцелуй на Таймс-сквер», стал американским символом окончания Второй мировой войны. О смерти матери в субботу, 10 сентября, сообщил ее сын Джошуа Фридман, передает телеканал CBS News.
По словам сына, Грета Фридман испытывала серьезные проблемы со здоровьем на протяжении последних двух лет жизни. Женщину похоронят на Арлингтонском кладбище рядом с ее мужем, Мишей Эллиотом Фридманом.
Одна из самых известных фотокартин XX века, как утверждается, не была постановочной. «Я не видела, как он приближается», — рассказывала Фридман корреспонденту CBS News в 2012 году.
По словам ее партнера по фотографии Джорджа Мендосы, его привлекла медсестра в белом. На самом деле Фридман была ассистентом стоматолога. «Это был такой момент, когда вы возвращаетесь с Тихого океана и наконец, война заканчивается», — пояснил свой порыв мужчина, добавив, что не целовал ее слишком долго. Матрос был возбужден окончанием войны и алкоголем, и поэтому, завидев медсестру, он «схватил и поцеловал ее».
В течение всего десяти секунд, пока длился поцелуй двух совершенно незнакомых людей, Эйзенштадт успел сделать целых четыре фотографии с различных ракурсов.