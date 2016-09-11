Минск, 11 сентября, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Трагический случай произошел во время международного турнира по троеборью в белорусской Ратомке. Мастер конного спорта из России Никита Сотсков упал с лошади во время соревнований в субботу, 10 сентября. Медикам не удалось спасти жизнь 21-летнего спортсмена, сообщает пресс-служба отделения Федерации конного спорта по Санкт-Петербургу.

Frank Morales R Траурная свеча

Как стало известно, падение произошло в самом финале заезда во время прохождения предпоследнего барьера.

Юноша занимался конным спортом с 10 лет. С 2008 года — участник соревнований по троеборью. В 2015 году завоевал серебряную и бронзовую медали Первенства РФ среди юниоров.

Федерация конного спорта выражает соболезнования родным и близким Никиты.

Соревнования по конному троеборью проходят в пригороде Минска Ратомке с 7 по 11 сентября. Параллельно с международным турниром организован чемпионат Белоруссии по троеборью.