Сидней, Австралия, 11 сентября, 2016, 05:50 — ИА Регнум. Полиция Сиднея подозревает, что порезавший прохожего на улице 22-летний преступник связан с террористами «Исламского государства» (запрещена в РФ). Такое мнение по итогам предварительного расследования озвучила в субботу, 10 сентября, заместитель комиссара полиции Кэтрин Бёрн, передает The Guardian.

Mr Seb Нож

Как стало известно, сообщение о правонарушении поступило на горячую линию местного отделения полиции около 16:00 10 сентября. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину 59 лет с многочисленными колотыми ранами на теле.

В критическом состоянии пострадавший было доставлен медикам, его состояние по-прежнему вызывает серьезные опасения.

Преступника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 22-летний молодой человек. Во время задержания он пытался ударить сотрудника полиции ножом через окно.

Злоумышленнику уже предъявлено обвинение в покушении на убийство и совершении теракта. Судебное разбирательство назначено на воскресенье, 11 сентября. Полиция отказалась выдать подозреваемого под залог.

По данным следователей, подозреваемый имеет связи с членами террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Согласно заверению представителей полиции, на данным момент угроза общественному порядку в связи с этим инцидентом отсутствует.