Париж, 11 сентября, 2016, 05:22 — ИА Регнум. Во Франции необходимо создать специальные суды, а также следственные изоляторы для превентивного помещения граждан, подозреваемых в связях с террористами. Достаточным поводом для лишения свободы может стать «поведение, демонстрирующее признаки радикализации». Соответствующее мнение в интервью газете Le Journal du Dimanche озвучил потенциальный кандидат на пост президента страны Николя Саркози, передает в воскресенье, 11 сентября, The Guardian.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

«Каждый француз, подозреваемый в связях с терроризмом на основании того, что он регулярно посещает веб-сайт исламистов, его поведение демонстрирует признаки радикализации или же он находится в тесном контакте с радикально настроенными людьми, должен быть превентивно заключен под стражу», — заявил Саркози.

В борьбе с терроризмом нет места для юридических тонкостей, уверен экс-президент Франции.

Комментируя озвученную Саркози инициативу, министр юстиции Франции Жан-Жак Юрвоас заявил, что не думает, что следует создавать специальные объекты для содержания террористов. Однако ввиду того что проблема переполненности тюрем в стране действительно существует, необходимо предусмотреть ряд мер по их разгрузке. В частности, подготовить освобождение тех заключенных, которые осуждены на короткие сроки.

Напомним, на прошлой неделе, 4 сентября, у собора Парижской Богоматери был обнаружен автомобиль с газовыми баллонами. По одной из версий, автомобиль планировалось задействовать в организации теракта на столичном железнодорожном вокзале.

Вопросы обеспечения безопасности являются ключевыми на президентских выборах в 2017 году, отмечает издание. С января 2015 года в различных терактах на территории Франции погибло более 230 человек.