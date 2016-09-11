Лондон, 11 сентября, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Лондон больше не имеет статуса свободного игрока в международной торговле, поскольку топ-менеджеры британских компаний заботятся о пятничной игре в гольф более, чем об экспорте товаров. Великобритания «обленилась и разжирела», считает министр международной торговли страны Лиам Фокс. Свое видение причин неудач Лондона на международной арене министр доложил 8 сентября на заседании действующей в рамках Консервативной партии группы «Консервативный путь вперед», передает The Guardian.

Питер Брейгель-старший. Страна лентяев. 1567

По мнению Фокса, для того чтобы изменить ситуацию, необходимо менять корпоративную культуру в целом. Предпринимателями следует перенести экспорт из категории «возможность» и сделать его своей обязанностью.

Усугубляет ситуацию и недостаточная компетентность британского МИДа, уверен министр. По его мнению, внешнеполитическому ведомству не стоит зацикливаться на вопросах дипломатии и безопасности. Сотрудникам Форин-офиса следует больше внимания уделять внешнеторговым отношениям Великобритании.

Между тем слова Фокса вызвали шквал критики среди британских предпринимателей. Так, соучредитель и заместитель президента компании Innocent Drinks Ричард Рид назвал заявления министра отвратительными. «Как он посмел? …Он ни одного дня в своей жизни не работал в бизнесе», — заявил Рид в субботу, 10 сентября в интервью BBC. Кроме того, по его словам, всем лидерам бизнес-сообщества было ясно, что оставаться в рамках Европейского Союза было в интересах страны, однако Фокс и «его веселая группа шутников» решила, что лучшим решением будет Brexit.

«Кстати, я ни разу в жизни не играл в гольф», — добавил Рид.