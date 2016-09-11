Мадрид, 11 сентября, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Масштабную акцию организовала испанская Партия против жестокого обращения с животными РАСМА, выступающая за запрет всех национальных праздников, связанных с убийством быков. Несколько тысяч человек, выступающих против издевательства над быками, прошли в субботу, 10 сентября, по улицам столицы Испании, сообщает RT.

Эдуард Мане. Коррида. 1866

В руках протестующих можно было увидеть плакаты «Коррида — национальный позор» и «Коррида — школа жестокости».

Настоящую акцию организаторы привязали к национальному празднику Торо де ла Вега. Ритуал, во время которого быка выпускают из загона и гонят на вооруженную копьями и камнями толпу, существует еще со времен Средневековья. Как и многие связанные с быками испанские праздники, он заканчивается убийством животного.

Деятельность организаций по защите животных приносит свои плоды: в мае 2016 года в провинции Леона и Кастилии принят закон, запрещающий убийство животного. Таким образом традиционный ход Торо де ла Вега будет нарушен.

По данным BBC, несмотря на то, что в Испании отмечается снижение числа коррид, ежегодно по всей стране их проводится около двух тысяч.