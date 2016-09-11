Греция, 11 сентября, 2016, 03:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в компании российского вице-премьера Аркадия Дворковича посетил международную выставку Thessaloniki International Fair (TIF), открывшуюся в Солониках в субботу, 10 сентября. Высокопоставленные посетители задержались у стенда Татарстана и попробовали татарской водки, сообщает ИА «Татар-информ».

espensorvik Водка

Посетив российский павильон выставки TIF, Ципрас и его спутник заинтересовались продукцией компании «Татспиртпром», владеющей двумя спиртовыми, четырьмя ликероводочными и одним винным заводом на территории Республики Татарстан. Высокие гости решили продегустировать татарскую водку. Им был предложен 40-градусный напиток «Ханская лимитет эдишн». Судя по фотосвидетельствам Ципрас продукцией «Татспиртпрома» остался доволен.

Напомним, российская экспозиция представлена на выставке в павильоне площадью в тысячу квадратных метров, на которых демонстрируют свою продукцию более 20 компаний из РФ.