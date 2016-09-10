Москва, 11 сентября, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Возгорание в складском помещении в селе Беседы Ленинского района Московской области, с которым пожарные бригады борются с полуночи, удалось локализовать к 02:05. Пожару присвоен второй повышенный ранг опасности, создан штаб пожаротушения, сообщает 11 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Ada Be Тушение пожара

В настоящее время на месте пожара работают несколько пожарных бригад: 47 человек и 13 единиц техники.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», огнем повреждены опорные конструкции, в результате чего произошло частичное обрушение кровли. Пламя распространялось большими темпами, существовала угроза его распространения на соседние строения.

К 02:05 возгорание было локализовано. Работы на месте происшествия продолжаются.

Пока не ясно, что стало причиной пожара. О жертвах не сообщалось.