Цюрих, Швейцария, 11 сентября, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Участники антивоенной акции, недовольные агрессивной политикой, проводимой Североатлантическим альянсом, прошли в субботу, 10 сентября, по улицам Цюриха. В акции приняли участие жители Цюриха и окрестностей, а также приехавшие из Германии и России активисты, сообщает ТАСС.

Daniel Cole Солдаты НАТО

Целью акции было привлечение к проблеме внимание СМИ. По мнению активиста Максима Гроо, в швейцарской прессе сейчас трудно найти информацию об агрессивной политике НАТО, а между тем в случае возникновения ядерного конфликта, Швейцария не сможет обезопасить себя, укрывшись за нейтралитетом. «Мы призываем помнить, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США», — заявляет Гроо указывая на один из плакатов в руках протестующих.

«Это ненормально, что НАТО всюду вмешивается и просто уничтожает людей», — считает активист. По его мнению, свидетельством особой наглости НАТО является проведение июльского саммита альянса в Варшаве, городе в котором противостоящие альянсу страны подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи в мая 1955 года (Варшавский договор). «Такая политика может легко привести к серьезной войне», — уверен Гроо.

Участники акции прошли по центральным улицам Цюриха, а на Ратхаусбрюкке, где состоялся митинг, по окончании акции в небо были выпущены красные, синие и белые шары, символизирующие российский триколор.