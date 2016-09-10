Киев, 11 сентября, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Украина может разрешить проведение российских выборов на территории диппредставительств РФ исключительно в случае выполнения Москвой двух условий: отказа от проведения выборов в Крыму и Севастополе и извлечения из федеральных списков кандидатов от этих регионом. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Согласно заявлению украинского внешнеполитического ведомства, Киев решительно протестует по поводу проведения российских выборов на территории Крымского полуострова. По мнению правительства Украины, Россия не имеет такого права, поскольку «незаконно оккупировала» Республику Крым и Севастополь, о чем Киев посчитал нужным еще раз напомнить Москве.

Категорический запрет Киев наложил и на проведение выборов на территории Украины, где избирательные участки будут организованы на территории дипломатических представительств РФ. Каким образом украинские власти намерены проконтролировать реализацию такого запрета, не сообщается, но стали известны условия, выполнив которые Москва таки сможет организовать голосование на территории собственных посольств и консульств.

По сообщению МИД Украины, «проведение выборов депутатов Государственной думы России в помещениях российских диппредставительств на территории Украины возможно исключительно после отказа российской стороны от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после извлечения из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых российскими политическими партиями, включенными в региональные группы, которые охватывают временно оккупированы Российской Федерацией территории Украины».