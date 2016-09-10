Вашингтон, 10 сентября, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Власти США должны сотрудничать с руководством Российской Федерации (РФ) ради успешной борьбы с членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом, как передает RT, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед избирателями в американском штате Флорида.

ИА REGNUM

«Если мы (власти США) поладим с Россией, то будет совсем неплохо, правда?» — заявил миллиардер.

При этом Трамп добавил, что политика экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в отношении России «потерпела полный крах».

«Если Россия, у которой тоже большие проблемы с ИГ (запрещена в России), хочет помочь нам избавиться от группировки и хочет потратить наравне с нами миллиарды долларов с данной целью, то я полностью это поддерживаю», — сказал кандидат в президенты США.

Ранее Трамп раскритиковал решение ФБР не возбуждать уголовного дела против Клинтон, которая будучи государственным секретарем допустила масштабную утечку секретной информации.

Читайте также: Клинтон оскорбила сторонников Трампа