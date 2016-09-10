Лондон, 10 сентября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле переиграл «Лестер Сити» в матче четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 10 сентября на «Энфилде» в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:1.

Болельщики ФК «Ливерпуль» на трибуне стадиона

В составе хозяев поля дублем отметился Роберто Фирмино, еще по мячу забили Садьо Мане и Адам Лаллана.

У гостей мяч забил Джейми Варди.

Английская Премьер-лига. 4-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Лестер Сити» (Лестер) — 4:1.

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