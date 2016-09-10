Таллин, 10 сентября, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Марш мира против милитаризации Эстонии военными частями НАТО прошел в субботу, 10 сентября, в Таллине, сообщает Sputnik Эстония.

U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в окрестностях города Тапа, Эстония. Июнь 2014 года

«В полдень шествие началось от пруда Шнелли, где к этому моменту собралось около 60 человек, — говорится в сообщении. — Колонна с транспарантами и воздушными шариками двинулась через старый город сначала на Ратушную площадь, а затем по улице Харью направилась на Дворцовую площадь».

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «Эстония — не колония США», «С соседями надо дружить, а не воевать!», «Стоп НАТО». Демонстранты перед зданием Рийгикогу провели небольшой митинг, а затем возложили траурный венок к входу в здание парламента.

Таким образом, активисты хотели обратить внимание на тотальную милитаризацию, насаждаемую местными властями по указке Вашингтона.