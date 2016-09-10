Вашингтон, 10 сентября, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Половина сторонников кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа являются «неприличным сборищем». Об этом, как передает ВВС, заявила бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на вечере по сбору средств для своей избирательной кампании.

ИА REGNUM

«Расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы — всего не перечесть», — добавила Клинтон.

При этом кандидат в президенты США от Демократической партии добавила, что «эти люди неисправимы, однако, к счастью, они — это не вся Америка».

По мнению Клинтон, оставшаяся же часть избирателей Трампа представлена людьми, разочаровавшимися ситуацией в экономике и политикой властей, которые «отчаянно жаждут перемен».

«Это люди, к которым нам следует отнестись с пониманием», — отметила бывший Госсекретарь США.

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