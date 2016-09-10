Оренбург, 10 сентября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. В Оренбурге в заключительный работы первого Международного молодежного форума «Евразия», 10 сентября, участники из разных стран высадили в парке Перовского саженцы туи и ели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

orenburg-gov.ru Участники Международного молодежного форума «Евразия» высадили в Оренбурге саженцы деревьев

Каждое дерево стало символом участия молодежных лидеров конкретной страны в форуме. Таким образом, в городском парке, который по праву называют самым молодежным парком Оренбурга, появилось порядка 70 деревьев — по числу стран, молодежь которых принимает в эти дни Оренбуржье. Самая многочисленная российская делегация высадила восемь деревьев — по одному от представителей каждого федерального округа страны. Возле каждого из них — табличка с логотипом Первого Международного форума «Евразия», названием страны и надписью на двух языках — на русском и на государственном языке страны-участника.

«Это замечательная идея — посадить деревья в знак сотрудничества и дружбы молодежи разных стран, ведь именно эту задачу и ставил перед собой форум», — сказала вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова.

Директор Форума «Евразия» Алексей Любцов отметил, что Форум стал площадкой, где молодежь из разных стран смогла обсудить общие для всех задачи и проблемы, и, главное, предъявить собственные проекты, предложить собственное решение этих задач: «Уверен, что форум будет только расширять свою географию».

Также участники Первого Международного молодежного форума «Евразия» 10 сентября приняли участие в торжественном мероприятии в музейном комплексе под открытым небом «Салют, Победа!». Более 700 участников форума почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному Огню.

Напомним, в Оренбурге с 7 по 11 сентября проходит I Международный молодежный образовательный форум «Евразия». Инициативу о проведении в Оренбуржье этого масштабного мероприятия, с которой выступил губернатор Оренбургской области Юрий Берг, поддержал президент России Владимир Путин.

Участниками форума стали более 800 молодых учёных и специалистов, магистрантов и аспирантов из почти 70 стран Евразийского континента, чья сфера деятельности связана с развитием международного молодёжного сотрудничества, взаимодействием с соотечественниками, изучением русского языка, культуры и истории России.

Организаторами I Международного молодежного образовательного форума «Евразия» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Оренбургской области, «Роспатриотцентр» и «Международный молодежный центр».