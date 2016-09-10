Москва, 10 сентября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В субботу, 10 сентября, в Москве на Мосфильмовской улице открыли новый памятник актеру Евгению Леонову. Как передает «Агентство Москва», бронзовую скульптуру, изображающую Доцента из фильма «Джентльмены удачи», установили на площади Звезд Российского кинематографа.

terra-z.ru Памятник актеру Евгению Леонову

«Это не просто памятник, это памятник с трагической судьбой, — сказал в ходе церемонии глава департамента культуры столицы Александр Кибовский. — Нашлись варвары, которые посягнули на память об этом замечательном человеке, актере, артисте».

«Хочу сказать огромное спасибо тем, кто сделал все возможное, чтобы сегодня, в День города Москвы, этот памятник был восстановлен, — добавил он. — Да здравствует Евгений Павлович! Да здравствует отечественное кино!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Леонову в образе Доцента, который находился на территории «Парка Актерской Славы», был похищен в ночь на 16 октября 2015 года. В тот же день сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» задержали подозреваемых.18 мая 2016 г в Москве были приговорены к реальным срокам заключения семеро уроженцев Узбекистана, которые подозревались в краже скульптурной композиции в исполнении Евгения Леонова.

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