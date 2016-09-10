В Москве открыли памятник Евгению Леонову
Москва, 10 сентября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В субботу, 10 сентября, в Москве на Мосфильмовской улице открыли новый памятник актеру Евгению Леонову. Как передает «Агентство Москва», бронзовую скульптуру, изображающую Доцента из фильма «Джентльмены удачи», установили на площади Звезд Российского кинематографа.
«Это не просто памятник, это памятник с трагической судьбой, — сказал в ходе церемонии глава департамента культуры столицы Александр Кибовский. — Нашлись варвары, которые посягнули на память об этом замечательном человеке, актере, артисте».
«Хочу сказать огромное спасибо тем, кто сделал все возможное, чтобы сегодня, в День города Москвы, этот памятник был восстановлен, — добавил он. — Да здравствует Евгений Павлович! Да здравствует отечественное кино!».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Леонову в образе Доцента, который находился на территории «Парка Актерской Славы», был похищен в ночь на 16 октября 2015 года. В тот же день сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» задержали подозреваемых.18 мая 2016 г в Москве были приговорены к реальным срокам заключения семеро уроженцев Узбекистана, которые подозревались в краже скульптурной композиции в исполнении Евгения Леонова.
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