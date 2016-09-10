Оренбург, 10 сентября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. В Оренбурге 10 сентября впервые прошел Парад российского студенчества, соединив мостом дружбы первокурсников разных городов страны. Мероприятие прошло в рамках первого Международного молодежного образовательного форума «Евразия», который проходит в эти дни в Оренбурге.

orenburg-gov.ru Парад российского студенчества в Оренбурге

В день проведения Парада студенчества официально объявлен старт приема заявок на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В рамках телемоста столицы к оренбургским студентам обратился руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов и пригласил всех желающих к участию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Международного молодежного образовательного форума «Евразия».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона, в многотысячной студенческой колонне торжественно прошли первокурсники ведущих высших учебных заведений области — Оренбургского государственного университета, Оренбургского государственного аграрного университета, Оренбургского государственного медицинского университета, Оренбургского государственного педагогического университета, Оренбургского института — филиала Университета имени Кутафина (МГЮА), Оренбургского института путей сообщения, Оренбургского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российского экономического университета имени Плеханова и Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей.

Многотысячная колонна прошла по улице Советской с флагами университетов и стран-участниц форума «Евразия». Во главе колонны форума пронесли флаги Белоруссии в знак благодарности за поддержку, оказанной белорусской Параолимпийской сборной на открытии Олимпиады в Рио-де-Жанейро, от которой команда РФ была отстранена. Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатором этой идеи выступил участник форума, который поделился ей в своем Instagram и получил поддержку форумчан.

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Студентов приветствовал губернатор Юрий Берг: «Сегодня все вы — участники первого в Оренбуржье Парада российского студенчества. Вузы области присоединились к этой традиции, объединяющей сотни тысяч новоиспеченных студентов страны. Символично, что это событие проходит вместе с первым Международным молодежным образовательным форумом «Евразия». Форум объединил молодежь десятков евразийских стран, и сейчас его участники приветствуют оренбургских первокурсников».

Самой важной и ответственной частью Парада студенчества стало посвящение в студенты. На телемост с Оренбургом вышли города-участники: Архангельск, Белгород, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Киров, Краснодар, Липецк, Майкоп, Невинномысск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Пятигорск, Ростов, Санкт-Петербург, Самара, Севастополь, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск и Москва. Их всех объединил студенческий праздник, самое грандиозное в России и в мире посвящение в студенты.

«Оренбург — это мост между Европой и Азией, сердце Евразии», — сказали во время телемоста оренбургские студенты, которых здесь собралось около 7 тысяч. Вместе с ними российское студенчество поприветствовали более 800 участников Международного молодежного форума «Евразия».

После переклички вузов сотни тысяч первокурсников в крупнейших городах страны одновременно дали Клятву российского студента. Студентов поздравили почетные гости, участники телемоста.

Стоит отметить, в Оренбургской области работают пять государственных вузов и 15 филиалов государственных и негосударственных высших учебных заведений. В них учатся более 53 тысяч человек, из которых 11 тысяч — первокурсники.